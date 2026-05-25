È morto il diabetologo e ricercatore di fama internazionale Eleuterio Ferrannini. Figura riconosciuta a livello globale nel campo della diabetologia e del metabolismo, Ferrannini era stimato come uno dei massimi esperti mondiali. La sua scomparsa a Pisa è stata annunciata il 25 maggio 2026. Oltre alla carriera medica, era anche amico e docente, con un ruolo di rilievo nel panorama scientifico internazionale.

Pisa, 25 maggio 2026 – Un amico, un medico, ricercatore e accademico di fama internazionale, uno dei massimi esperti mondiali nel campo della diabetologia e del metabolismo. Viene ricordato così il professor Eleuterio Ferrannini, ordinario di Medicina Interna, ricercatore all’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr, scomparso ieri notte all’età di 78 anni. Beneventano, classe 1948, dopo un’importante esperienza accademica e scientifica negli Stati Uniti nella divisione di diabetologia della University of Texas at San Antonio, ha legato gran parte della propria carriera a Pisa, diventando una delle figure italiane più autorevoli nel campo della diabetologia e della medicina interna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto il diabetologo Eleuterio Ferrannini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bimbo trovato morto nella culla, niente autopsia. Il piccolo è morto per cause naturali: salma restituita alla famigliaUn bambino di sei mesi è stato trovato senza vita nella sua culla in un'abitazione di Jesi.

La moglie di Antony, morto sul Gra mentre soccorreva i feriti: “Anche il padre morto nello stesso punto”La moglie di Antony Josue, la guardia giurata deceduta mentre tentava di aiutare i feriti in un incidente sul Gra, ha raccontato che anche il padre...