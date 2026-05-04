La moglie di Antony morto sul Gra mentre soccorreva i feriti | Anche il padre morto nello stesso punto

La moglie di Antony Josue, la guardia giurata deceduta mentre tentava di aiutare i feriti in un incidente sul Gra, ha raccontato che anche il padre di Antony perse la vita nello stesso punto. L’incidente è avvenuto all’alba di domenica 3 maggio, quando Antony stava cercando di soccorrere i passeggeri di un’auto ribaltata. La sua morte è avvenuta sul posto, durante le operazioni di soccorso.

Parla la moglie di Antony Josue, la guardia giurata investita all'alba di ieri domenica 3 maggio sul Gra, mentre cercava di soccorrere i passeggeri di un'auto ribaltata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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