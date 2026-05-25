Morto dopo intervento per dimagrire e paziente in fin di vita i consulenti della Procura | Si trattò di errore medico

I periti nominati dalla Procura hanno dichiarato che l’intervento di chirurgia bariatrica è stato accompagnato da un errore medico, in particolare nella fase post-operatoria. La vittima, deceduta dopo l’intervento, era in fin di vita al momento del decesso. Il processo coinvolge un chirurgo accusato di omicidio colposo e lesioni gravi, con le indagini che si concentrano sull’eventuale negligenza durante le cure successive all’operazione.

“Si è trattato di errore medico, soprattutto nella fase post operatoria”. E’quanto emerge dalla testimonianza resa dai periti nominati dalla Procura sammaritana nel processo al chirurgo bariatrico Stefano Cristiano accusato dell’omicidio colposo di Francesco Di Vilio e di lesioni gravi nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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