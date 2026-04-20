Morto dopo intervento per dimagrire consulente difesa | Nessun errore medico

Nel processo che coinvolge un chirurgo bariatrico, si stanno ascoltando le testimonianze dei periti riguardo alla morte di un paziente avvenuta dopo un intervento di perdita di peso. L’accusa contesta il reato di omicidio colposo e lesioni gravi, mentre la difesa sostiene che non ci siano stati errori medici. La vicenda riguarda anche altri coinvolgimenti clinici e si svolge davanti a un giudice competente.

Proseguono le testimonianze dei periti nel processo al chirurgo bariatrico Stefano Cristiano accusato dell’omicidio colposo di Francesco Di Vilio e di lesioni gravi nei confronti di Angela Iannotta, entrambi di Santa Maria Capua Vetere.Dinanzi al giudice Sergio Enea è stato escusso il consulente.🔗 Leggi su Casertanews.it

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