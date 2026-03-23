Francesco morto dopo intervento per dimagrire | Operazione eseguita in clinica senza terapia intensiva

Nuova udienza, oggi, dinanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale sammaritano, presieduta dal dottor Sergio Enea, nel processo a carico del chirurgo bariatrico Stefano Cristiano. Il medico è imputato per omicidio colposo, in relazione alla morte di Francesco Di Vilio, nonché per lesioni colpose e falso nei confronti di Angela Iannotta. Al centro dell’udienza odierna l’esame del terzo consulente del Pubblico Ministero, il professor Gaetano Buonocore, ordinario di medicina legale all’Università Federico II di Napoli. Il teste ha risposto alle domande del Pm, Anna Ida Capone, dei difensori delle parti civili, avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo, del legale della Clinica Villa del Sole di Caserta - chiamata in causa quale responsabile civile - avvocato Ferdinando Trasacco, e del difensore dell’imputato, avvocato Massimo Damiani. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Una raccolta di contenuti su Francesco morto

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