Morto a 14 anni dopo essere caduto dal vagone della metro di New York stava surfando | grave l' amico

Da virgilio.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 14 anni è morto e un giovane 18enne è ricoverato in condizioni gravi: i due sono caduti dal tetto di un treno in corsa della metro di New York, mentre stavano praticando il cosiddetto “subway surfing”. L’incidente, hanno spiegato le forze dell’ordine della “Grande Mela”, è avvenuto venerdì, quando il mezzo stava attraversando il Williamsburg Bridge. Metro New York, morto 14enne: stava facendo "subway surfing" L'allarme della New York City Transit Le parole del sindaco: "Tragedia evitabile" NYC Transit: "Acrobazie suicide" Metro New York, morto 14enne: stava facendo “subway surfing” Secondo la ricostruzione della polizia, i due giovani stavano praticando il cosiddetto “subway surfing”, viaggiando cioè sul tetto del treno della linea J mentre il convoglio transitava dal ponte verso Manhattan. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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