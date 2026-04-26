Stefano Bregolin è morto dopo essere caduto nel Naviglio

Un pescatore di 63 anni è deceduto dopo essere caduto nel Naviglio Grande a Turbigo nel pomeriggio di sabato 25 aprile. Dopo aver subito un malore, l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

È morto poco dopo il suo arrivo in ospedale Stefano Mauro Bregolin, il pescatore di 63 anni che, a seguito di un malore, era caduto nel naviglio Grande a Turbigo nel pomeriggio di sabato 25 aprile. L’uomo era stato soccorso da un amico che si trovava con lui che si è tuffato nelle acque del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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