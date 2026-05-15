Viene travolto dal tronco della pianta che stava tagliando in Val Camonica | morto operaio di 52 anni

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 52 anni è deceduto in Alta Valle Camonica, in provincia di Brescia, dopo essere stato travolto dal tronco di una pianta mentre stava lavorando nel bosco. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di taglio e non ci sono altri coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo l’uomo non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

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Un 52enne è morto in Alta Valle Camonica (Brescia) dopo essere stato travolto dal tronco di una pianta che stava tagliando. L'operaio era dipendente di una ditta specializzata in operazioni di disboscamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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