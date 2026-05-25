Morte Domenico le trascrizioni degli interrogatori Il magistrato a Oppido | Se evitiamo di ridere…

Da napolitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante gli interrogatori trascritti, è emerso che la rimozione del cuore malato sarebbe iniziata mentre il contenitore con l'organo era ancora sigillato e prima che i medici coinvolti nell’espianto a Bolzano fossero in sala operatoria. Il magistrato ha commentato: “Se evitiamo di ridere…”. La discussione si è concentrata sui tempi e le modalità dell’intervento di cardiectomia.

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La cardiectomia, cioè la rimozione del cuore malato, sarebbe iniziata quando il contenitore con l'organo da trapiantare era ancora chiuso e quando i due medici che avevano eseguito l'espianto a Bolzano non erano ancora in sala operatoria. È uno dei passaggi emersi dall'interrogatorio preventivo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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