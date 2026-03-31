Oggi si svolgono gli interrogatori legati alla morte del bambino di 2 anni e mezzo, deceduto dopo un intervento di trapianto. La vicenda riguarda dettagli sugli orari dell’operazione, che sono al centro delle indagini. La famiglia del piccolo ha presentato una denuncia, mentre le autorità cercano di chiarire le circostanze che hanno portato alla scomparsa del bambino.

Oppido e Bergonzoni ascoltati dalla Procura di Napoli. L'avvocato della famiglia Caliendo: "Per noi è omicidio volontario" È il giorno degli interrogatori per la vicenda che riguarda la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso dopo un trapianto sbagliato. Guido Oppido ed Emma Bergonzoni, due degli otto medici dell'Ospedale Monaldi indagati, sono stati ascoltati dalla Procura di Napoli. Domenico è stato sottoposto a trapianto di cuore il 23 dicembre 2025. L'operazione non è andata bene perché il nuovo organo è risultato compromesso e non utilizzabile perché mal conservato durante il tragitto. La storia è emersa soltanto molte settimane dopo, quando le condizioni del bimbo erano già critiche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Morte Domenico, il giorno degli interrogatori: giallo sugli orari del trapianto

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