La morte di Domenico al via interrogatori di Oppido e della sua vice

A Napoli si sono svolti alcuni interrogatori preliminari presso la Procura, legati alla richiesta di interdizione nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un bambino avvenuta lo scorso febbraio. La vicenda riguarda un trapianto di cuore che non è andato a buon fine e ha portato alla morte del piccolo. Tra gli interrogati ci sono un funzionario e la sua vice.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata di interrogati preventivi in Procura a Napoli, legati alla richiesta di interdizione, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Attualmente viene ascoltata, nell’aula 715 del nuovo Palazzo di Giustizia, la cardiochirurga Emma Bergonzoni, vice del primario Guido Oppido, che eseguì il trapianto il 23 dicembre scorso all’ospedale Monaldi di Napoli. Al termine è previsto l’interrogatorio di Oppido. Il medico, visibilmente teso, è accompagnato dai suoi avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge. A una domanda dei giornalisti su come di sentisse in vista del colloquio con i magistrati ha risposto: “ come volete che mi senta?”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La morte di Domenico, al via interrogatori di Oppido e della sua vice Articoli correlati Leggi anche: Domenico Caliendo, nuove accuse a Oppido e alla sua vice: «Cartella clinica ritoccata» Leggi anche: Napoli, morte di Domenico: la Procura chiede l’interdizione per Oppido e Bergonzoni Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Il legale della famiglia di Domenico: 'Monaldi disposto a un incontro per eventuale accordo'; Domenico morto a Napoli, la lettera e le accuse al Monaldi: Ignorano risarcimento; Morte di Domenico, scontro sul risarcimento da 3 milioni. Il legale: Nessuna risposta dall'ospedale. Il Monaldi: termini non negoziabili; La famiglia di Domenico chiede al Monaldi 3 milioni di euro. La morte di Domenico, al via interrogatori di Oppido e della sua viceGiornata di interrogati preventivi in Procura a Napoli, legati alla richiesta di interdizione, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto lo scorso 21 febbraio dopo ... ansa.it Dopo il decesso del piccolo Domenico Caliendo, si profilano per l'ospedale Monaldi nuove richieste di risarcimento per circa 10 milioni di euro. Lo rende noto l'Ansa. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino, ha annunciato la pr - facebook.com facebook "L'ufficio Affari Legali del Monaldi è disposto a incontrarci per giungere a un accordo da proporre alla direzione generale". Lo fa sapere, all'ANSA, l'avvocato della famiglia del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore fallito. #ANSA x.com