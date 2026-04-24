Madre e figlia morte a Campobasso Centro antiveleni Pavia | Positivi a ricina tutti i campioni ematici

Madre e figlia sono decedute a dicembre nel comune di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Il Centro antiveleni di Pavia ha comunicato che tutti i campioni di sangue analizzati sono risultati positivi alla ricina. La presenza della sostanza è stata rilevata nei test effettuati sui campioni ematici delle due donne. Le indagini sulla loro morte sono in corso, mentre le autorità cercano di chiarire le cause del decesso.

(Adnkronos) – "Positività alla ricina in tutti i campioni ematici esaminati" di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte a dicembre a Pietracatella (Campobasso). Il Centro Antiveleni Maugeri di Pavia, guidato dal prof. Carlo Alessandro Locatelli, ha reso noti gli esiti conclusivi delle analisi chimico-tossicologiche eseguite sui campioni delle due donne "confermando la presenza di ricina, una proteina presente nei semi della pianta Ricinus communis". "Gli accertamenti – riferisce in una nota il Centro Antiveleni Maugeri di Pavia – hanno richiesto esami specifici con metodiche e tecniche disponibili solo presso centri iper-specializzati.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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