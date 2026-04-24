Le analisi condotte dal Centro antiveleni di Pavia hanno confermato che una madre e sua figlia sono decedute per avvelenamento da ricina a Pietracatella. Le autorità stanno valutando l’ipotesi che il padre possa essere coinvolto nel caso, anche se al momento non ci sono accuse formali. La procura sta seguendo le indagini, mentre la salma delle due vittime è stata sottoposta ad autopsia.

Tutti i campioni di sangue di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono positivi alla ricina. Il centro antiveleni di Pavia ha confermato l’avvelenamento di madre e figlia morte a Pietracatella durante le feste natalizie, dopo una cena in casa. Secondo quanto rivelato dalla procura, la negatività di Gianni Di Vita alla sostanza letale potrebbe essere dovuta invece alla degradazione della tossina. I risultati del centro antiveleni di Pavia I risultati delle analisi del Centro antiveleni Maugeri di Pavia, da anni punto di riferimento delle autorità per gli accertamenti tossicologici e per l’antiterrorismo, sono stati anticipati dalla procura di Larino che indaga sul duplice omicidio di Pietracatella.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate da ricina a Pietracatella, conferma da centro antiveleni su madre e figlia: ipotesi sul padre

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni nessuna traccia di ricina»

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