Morsi e bottigliate a Porta di Ponte | due giovani sono rimasti feriti

Ieri mattina, in zona Porta di Ponte, due giovani immigrati sono rimasti feriti durante una lite. La discussione è degenerata in un confronto fisico, con uno dei coinvolti che ha colpito l’altro con una bottiglia e un morso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Non risultano altre persone coinvolte o ferite oltre ai due giovani.

Ieri mattina, l'area di Porta di Ponte è stata teatro di una violenta lite tra due giovani immigrati, probabilmente già conoscenti. Ed è accaduto mentre numerosi cittadini si stavano recando alle urne. Quello che era iniziato come un acceso diverbio per motivi poco chiari è degenerato rapidamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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