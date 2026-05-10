A Piacenza, nelle ultime ore, sono state registrate circa 75 chiamate al numero di emergenza 112, tutte relative a un episodio di violenza che ha coinvolto due giovani rimasti feriti dopo essere stati colpiti con bottiglie. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause delle liti e stanno cercando di identificare i responsabili degli scontri avvenuti nelle vicinanze delle mura della città. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire quanto accaduto.

? Punti chiave Come sono scoppiate le liti che hanno saturato il 112?. Chi sono i responsabili degli scontri avvenuti sotto le mura?. Dove si sono verificati gli altri interventi critici della notte?. Perché le forze dell'ordine hanno dovuto gestire così tante tensioni?.? In Breve Totale di 75 chiamate al 112 registrate tra sabato 9 maggio e domenica.. Interventi in via Cittadella, corso Garibaldi e via Roma per liti e crisi familiari.. Aggressione domestica a San Giorgio Piacentino e ricerca uomo a Podenzano concluse con successo.. Dispute tra vicini e feriti lievi segnalati a Gragnano Trebbiense, Cortemaggiore e Alseno.. Due giovani sono rimasti feriti a bottigliate sabato 9 maggio nella serata sotto le mura del Pubblico Passeggio a Piacenza, nell’area della Madonna della Bomba.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza, 75 chiamate al 112: due giovani feriti a bottigliate

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