La F.C. Vigor Senigallia ha annunciato il rinnovo del direttore sportivo per la stagione 2026-2027, che inizierà il 1 luglio. La società ha confermato la permanenza della figura chiave nello staff, senza indicare ulteriori dettagli sui contratti o altri rinnovi imminenti. Nessuna comunicazione è stata diffusa riguardo a cambiamenti nel resto della rosa o nello staff tecnico.

Senigallia "Team che funziona non si cambia e la F.C. Vigor Senigallia è lieta di comunicare il primo, importante rinnovo per quanto riguarda la stagione 2026-2027, che scatterà ufficialmente il prossimo 1 luglio. Il direttore sportivo del club non potrà che essere il confermatissimo Roberto ’Bobo’ Moroni ". Dopo settimane di silenzio, ecco il tanto agognato, primo, annuncio della Vigor. Ad ufficializzarlo è proprio la società con una comunicazione tanto attesa quanto gradita alla piazza. Moroni è indubbiamente il Deus ex machina del mercato senigalliese. Un passato da calciatore della Vigor, nei panni di portiere, ed ormai da qualche anno apprezzato ds rossoblu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moroni-Vigor, la storia continua. Il primo rinnovo è quello del ds

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