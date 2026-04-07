Dopo le festività pasquali, la squadra di calcio si prepara ad affrontare le ultime partite del campionato. Il direttore sportivo ha dichiarato che la squadra deve tentare di raggiungere i playoff, confidando nelle energie mentali recuperate. La società e i tifosi continuano a credere in una possibile qualificazione, sperando di chiudere la stagione nel modo migliore possibile.

Le festività pasquali sono alle spalle. Al di là del riposo, la speranza di tutto l’ambiente vigorino è che la squadra abbia ritrovato le energie mentali per condurre al meglio questo finale di stagione. La Vigor non sarà arbitro della serrata lotta per il vertice dal momento che non dovrà affrontare né Ancona, né Ostiamare né Teramo, ma non per questo le ultime gare della stagione saranno meno avvincenti. Innanzitutto la Vigor non è ancora fuori dalla corsa playoff. Difficile, anzi difficilissimo dopo le due sconfitte consecutive nei derby, ma la matematica lascia ancora aperte delle speranze. "Il discorso playoff non è affatto chiuso - spiega il ds rossoblu Roberto Moroni -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Vigor spera ancora nei playoff. Il ds Moroni: "Dobbiamo provarci"

Il diesse rossoblu Moroni: "Sono felice che molti tifosi abbiano superato le perplessità iniziali sul suo ritorno». "Con mister Clementi abbiamo cambiato rotta». Ora la Vigor guarda con fiducia anche ai playoffLa sosta è preziosa per recuperare un po’ di energie, ma è utile anche per iniziare a programmare il futuro.

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Milazzo contro la Vigor per tenere ancora accesa la fiammella per i playoffIl Milazzo torna al Marco Salmeri per una sfida che profuma di storia e rivalità sportiva. Come racconta la Gazzetta del Sud, quella contro la Vigor Lamezia è da sempre una partita intensa, pur nel ... goalsicilia.it

La Vigor festeggia in anticipo: vince ancoraVIGOR (4-2-3-1): Novelli 7, De Marco 6 (36’st Parrinello 6,5), Tomba 5,5 (36’st Magi Galluzzi 6), Urso 6, Shkambaj 4,5 (11’st Beu 6,5), Gambini 6,5, Grandis 6,5, Braconi 6, De Feo 8, Caprari 6, Alonzi ... ilrestodelcarlino.it