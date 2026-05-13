Negli ultimi giorni si parla di un possibile trasferimento del direttore sportivo dell'Atalanta al Milan, in attesa del via libera del proprietario della società. La trattativa riguarda un ruolo di rilievo nella gestione sportiva dei rossoneri, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, anche se ancora non si conoscono i tempi o i dettagli dell'ipotetico accordo.

Tony D’Amico è il più probabile direttore sportivo del Milan per la prossima stagione. Giorgio Furlani gli ha parlato già un anno fa e ora lo ha individuato come candidato unico per il 2026-27. Il resto starà a Gerry Cardinale e alla proprietà. Tutti sanno che Tony D’Amico è il direttore sportivo dell’Atalanta, che ha lavorato al Verona, che ha 46 anni ed è in ascesa. I nomi dei giocatori acquistati e venduti comincia a essere noto. Qui raccontiamo cinque particolari della sua vita, per aiutare i tifosi milanisti (e non solo) a conoscerlo meglio. D’Amico è un allenatore. convertito. Nel 2013-14, appena chiusa la carriera da calciatore, era l’assistente di Raffaele Novelli alla Vigor Lamezia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Vigor Lamezia, Paulo Sousa e... quello che non sapete su D'Amico, candidato nuovo ds del Milan

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