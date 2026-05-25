Il Milan ha deciso di esonerare l’allenatore Massimiliano Allegri. La decisione è stata presa dal presidente del club. Nei prossimi giorni, verranno avviati i processi per formalizzare l’interruzione del contratto. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi e sulle modalità dell’addio. La decisione segue le recenti prestazioni della squadra e le valutazioni interne. La società programmerà incontri con eventuali candidati per la nuova guida tecnica.

La sconfitta contro il Cagliari ha condannato il Milan alla mancata qualificazione in Champions League. Un disastro sportivo, che culminerà con il licenziamento di diversi elementi dell'organigramma rossonero. Come anticipato dalla nostra redazione, Massimiliano Allegri è l'indiziato numero uno all'addio. Lo stesso destino del tecnico dovrebbe toccare anche a Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. A confermare l'indiscrezione raccolta dalla nostra redazione ci ha pensato Matteo Moretto. Secondo il noto esperto di calciomercato, Gerry Cardinale avrebbe deciso di esonerare Allegri con effetto immediato, nonostante il contratto che lo lega al Milan fino al 2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto: “Il Milan esonererà Massimiliano Allegri. Cardinale ha deciso”. Ecco quali saranno i prossimi step

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