Il Milan ha bloccato l'acquisto di Leon Goretzka e sta definendo gli ultimi dettagli dell'operazione. La trattativa si avvicina alla conclusione, con le parti che stanno finalizzando gli accordi. Non sono stati resi noti i termini economici dell'intesa. Il club continuerà a lavorare per completare formalmente l'acquisto nei prossimi giorni. Nessun'altra informazione ufficiale è stata comunicata riguardo a eventuali sviluppi o altre operazioni di mercato.

Leon Goretzka potrebbe essere il primo acquisto del Milan 20262027. Il centrocampista tedesco andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco il prossimo 30 giugno e ha già salutato il pubblico bavarese nell'ultima giornata di Bundesliga contro il Colonia. Il classe 1995 e il club rossonero hanno già trovato un'intesa di massima: ora serve definire i dettagli. L'acquisto di Goretzka a parametro zero potrebbe essere un grande colpo per rinforzare il centrocampo. Un giocatore dalla sua esperienza internazionale, insieme a Modric e Rabiot, renderebbe la mediana rossonera una delle più complete in Europa. Le sue capacità di inserimento e la sua forza fisica servirebbero come il pane al Milan per trovare anche quei gol che stanno faticando ad arrivare in questo finale di stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan ha bloccato Goretzka: ecco quali saranno i prossimi step

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