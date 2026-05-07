Milan la petizione per cacciare Furlani supera le 25 mila firme | ecco quali sono i prossimi step

A Milano, una petizione contro la gestione del club ha superato le 25 mila firme, con i tifosi che annunciano una protesta della Curva Sud. La richiesta si concentra sulla posizione di un dirigente e ha suscitato reazioni tra i sostenitori. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi riguardo alle iniziative pianificate e alle risposte del club. La situazione ha attirato l’attenzione di media e tifoseria.

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La tensione attorno al Milan continua a salire. Nelle ultime ore la petizione lanciata su Change.org per chiedere le dimissioni dell’amministratore delegato Giorgio Furlani ha superato quota 25 mila firme in poco più di un giorno. Un dato che certifica il malcontento di una parte consistente della tifoseria rossonera, delusa da un'altra stagione priva di trofei e da una gestione ritenuta poco ambiziosa sotto il profilo sportivo. L’iniziativa, promossa da alcuni tifosi, punta a ottenere un cambio ai vertici societari, individuando in Furlani uno dei principali ostacoli allo sviluppo tecnico del club. Si tratta di una protesta pacifica ma significativa, che fotografa una frattura sempre più evidente tra la dirigenza e la piazza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la petizione per cacciare Furlani supera le 25 mila firme: ecco quali sono i prossimi step Notizie correlate Leggi anche: Milan, i tifosi avviano una petizione per cacciare Furlani: “La sua permanenza non è più sostenibile” "Via Magenta diventi via Frusciante", la petizione supera le 35mila firmeNell'arco di quattro giorni la proposta per omaggiare il critico scomparso domenica scorsa ha raccolto migliaia di adesioni sulla piattaforma change. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Furlani contestato: online spunta la petizione contro l’ad del Milan; Real, la petizione per cacciare Mbappé diventa un caso mondiale: milioni di firme; Milan: dai tifosi hashtag e petizione contro Furlani, ma l'a.d. porterà a Cardinale il nuovo record di plusvalenze; Pellegatti presenta il suo libro: che nostalgia per il grande Milan. Furlani nel caos, dimissioni ora: la petizione dei tifosi del Milan diventa viraleL'Ad rossonero attaccato su molteplici fronti. I milanisti sono stufi del suo operato e lo fanno sapere a tutti con un'iniziativa online ... tuttosport.com Furlani contestato: online spunta la petizione contro l’ad del MilanMILANO - Il clima di insofferenza tra i milanisti è destinato ad aumentare ancora di più nel corso dei prossimi giorni. Al di là dei risultati della squadra sul campo, infatti, la tifoseria è in forti ... corrieredellosport.it #Bartesaghi: "Voglio restare al #Milan il più a lungo possibile. Vi dico chi è il più forte tra i miei compagni" #ACMilan #SempreMilan x.com Milannews.it - facebook.com facebook