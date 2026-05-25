moreno pieroni si riconferma sindaco di loreto

Moreno Pieroni è stato riconfermato sindaco di Loreto con la lista “Loreto nel cuore”. I primi dati indicano che ha ottenuto circa il 56 per cento dei voti. La cerimonia di proclamazione è prevista nelle prossime ore. I risultati definitivi saranno disponibili dopo lo scrutinio completo delle schede. La vittoria conferma la sua posizione politica all’interno del comune.

Loreto, 25 maggio 2026 – con la sua lista “Loreto nel cuore” con il 56 per cento (dato ancora non ufficiale). La città mariana ha scelto il primo cittadino al primo turno senza ballottaggio. Gli scrutini sono iniziati oggi (25 maggio) alle 15 e già alle 16 era chiaro l’andamento. In coda Sauro Longhi con la sua Progetto Loreto e poi per Loreto progressista Anna Maria Ragaini. Pieroni è stato primo cittadino della città mariana per due volte fino al 2010, poi assessore regionale al Turismo (giunta Ceriscioli) e di seguito, per la terza volta, sindaco di Loreto. Adesso è già al lavoro per la sua città, nel segno, appunto, della continuità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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