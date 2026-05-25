Elezioni Loreto Moreno Pieroni subito avanti

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Loreto, al primo dei dieci seggi scrutinati, il sindaco uscente Moreno Pieroni ha ottenuto il 56,91% dei voti, risultando in testa. Sauro Longhi, candidato civico, ha ricevuto il 33,37% delle preferenze. Non sono stati comunicati i risultati degli altri candidati.

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Primo dei dieci seggi scrutinati a Loreto, dove il sindaco uscente Moreno Pieroni (centrodestra) è primo con il 56,91% dei voti, seguito da Sauro Longhi (Civico) con il 33,37% e Anna Maria Ragaini (centrosinistra). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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