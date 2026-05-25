Moreno Pieroni è sindaco di Loreto per la quarta volta

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Moreno Pieroni è stato confermato come sindaco di Loreto per la quarta volta, grazie al sostegno del centrodestra, con l’appoggio di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per la quarta volta nella sua lunga carriera politica Moreno Pieroni sarà sindaco di Loreto. Questa volta il sostegno decisivo è giunto grazie all’appoggio del centrodestra, in particolare di Fratelli D’Italia e Forza Italia. Si tratta, per la precisione, del secondo mandato di fila per l’ex. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Moreno Pieroni è Loreto e Loreto è Moreno Pieroni: eletto per la quarta volta sindacoMoreno Pieroni è stato confermato come sindaco di Loreto per la quarta volta consecutiva.

Moreno Pieroni si riconferma sindaco di LoretoMoreno Pieroni è stato riconfermato sindaco di Loreto con la lista “Loreto nel cuore”.

Temi più discussi: Elezioni comunali a Loreto: tutte le liste e i candidati; Loreto In tre per la conquista del Comune; Pieroni, Ragaini e Longhi: per Loreto inizia oggi una corsa a tre; Loreto, corsa a tre per diventare sindaco.

moreno pieroni moreno pieroni è sindacoMoreno Pieroni si riconferma sindaco di LoretoLo scrutinio è terminato ma i dati non sono ancora ufficiali: Il primo cittadino: Lavoreremo con altrettanta serietà nei prossimi 5 anni, con l’obiettivo di valorizzare tutta la città e portare a ter ... msn.com

moreno pieroni moreno pieroni è sindacoMoreno Pieroni è Loreto e Loreto è Moreno Pieroni: eletto per la quarta volta sindacoL'ex assessore regionale è al secondo mandato consecutivo. La vittoria in questa occasione è giunta grazie al sostegno del centrodestra. Agli avversari restano le briciole ... anconatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web