Moreno Pieroni è sindaco di Loreto per la quarta volta

Moreno Pieroni è stato confermato come sindaco di Loreto per la quarta volta, grazie al sostegno del centrodestra, con l’appoggio di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Per la quarta volta nella sua lunga carriera politica Moreno Pieroni sarà sindaco di Loreto. Questa volta il sostegno decisivo è giunto grazie all’appoggio del centrodestra, in particolare di Fratelli D’Italia e Forza Italia. Si tratta, per la precisione, del secondo mandato di fila per l’ex. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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