Studenti ' onorevoli' per un giorno | così l' aula magna della scuola riminese si trasforma in Parlamento

Lunedì 4 maggio, l’aula magna dell’Istituto tecnico Valturio di Rimini si è trasformata in Parlamento temporaneo, coinvolgendo circa 200 studenti delle classi seconde e di quinta. La scuola, dove il Diritto è materia di indirizzo fin dal primo anno, ha ospitato questa iniziativa, che ha visto gli studenti protagonisti di una simulazione del Parlamento, portando in scena un’esperienza educativa dedicata alla democrazia.

L'Istituto tecnico Valturio si trasforma in Parlamento. Nella mattinata di lunedì 4 maggio al “Valturio”, in cui il Diritto è materia di indirizzo fin dal primo anno, la democrazia esce dai libri ed entra in Aula Magna, pronta ad accogliere circa 200 studenti delle classi seconde e di una quinta.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Arte, scuola e comunità, la scuola primaria si trasforma in un museo vivente: il Carnevale creativo della MelliniLe insegnanti e gli alunni hanno festeggiato l’ultimo giorno di Carnevale immergendosi nella bellezza delle arti in tutte le loro espressioni Un... Pompei, il cantiere diventa aula: al via i tirocini formativi per gli studenti della Scuola di Restauro di BotticinoTempo di lettura: 3 minuti Grazie alla convenzione stipulata tra il Parco Archeologico di Pompei, Ales S. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Da Castiglion Fibocchi al Parlamento Europeo; Torselli: 'Firenze, assemblea scolastica si trasforma in una lista di proscrizione con identikit dei militanti di destra'.