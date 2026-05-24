Mondaino e Morciano al voto il primo dato dell' affluenza | per Ottaviani l' unico nemico è l' astensione

Da riminitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le urne sono aperte per le elezioni amministrative in due comuni dell’entroterra riminese, Mondaino e Morciano. Per Ottaviani, candidato in uno dei comuni, il principale ostacolo è rappresentato dall’astensione degli elettori. La prima rilevazione sull’affluenza indica una partecipazione ancora bassa. Le operazioni di voto continueranno fino alla chiusura delle urne, prevista in giornata. I risultati saranno disponibili nelle ore successive alla chiusura delle sezioni di voto.

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Si sono aperte le urne per le elezioni amministrative che vedono protagonisti due comuni dell'entroterra riminese, Mondaino e Morciano. I primi dati sull'affluenza delle 12 delineano un quadro di partecipazione prudente, leggermente inferiore rispetto alle precedenti rilevazioni referendarie, ma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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