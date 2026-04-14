È stata richiesta la decisione di rinvio a giudizio per un noto esponente di una famiglia imprenditoriale. La richiesta arriva dopo il rifiuto di accettare una proposta di archiviazione relativa a uno dei filoni di un'indagine sulla residenza di una donna coinvolta. La vicenda riguarda un'indagine in corso e l'esito dovrebbe essere deciso nelle prossime settimane.

La notizia, nell’aria da gennaio, quando era emerso che, nel dicembre 2025, il gip aveva disposto l’imputazione coatta, adesso è ufficiale. Una nuova richiesta di rinvio a giudizio è stata inoltrata dalla procura di Torino nei giorni scorsi nei confronti di John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero in uno dei filoni dell’inchiesta sulla residenza italiana di Marella Caracciolo, la vedova di Gianni Agnelli - nonno di Elkann - morta nel 2019. Come detto, l’iniziativa dei pm della Procura del capoluogo piemontese è stata dettata dal diniego del Tribunale alla richiesta di archiviazione, una decisione che aveva poi fatto saltare la proposta di Elkann di accedere alla messa alla prova in un altro procedimento, anche in virtù del versamento di 183 milioni di euro all’Erario e di Ferrero di patteggiare una pena pecuniaria.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann

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