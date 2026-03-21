Referendum sulla Giustizia l' avvocato Vietri | Votate Sì ma senza ideologie

L'avvocato penalista Rosaria Vietri ha commentato il referendum sulla giustizia, invitando i cittadini a votare Sì senza lasciarsi influenzare da ideologie. Ha risposto a diverse richieste di chiarimento provenienti da privati, offrendo un'analisi tecnica e politica dei quesiti referendari. La sua posizione si inserisce nel dibattito in vista della consultazione.

La penalista spiega le ragioni della riforma che l'hanno spinta a scegliere il Sì: separazione delle carriere e sorteggio per il CSM non sono bandiere politiche, ma garanzie costituzionali Sul merito, Vietri è netta: «La separazione delle carriere è un tema spiattellato dalla sinistra da oltre trent'anni. La sinistra ha sempre affermato che la non separazione delle carriere era un retaggio fascista, perché fu fatto proprio in epoca fascista, e per tale andava eliminato». «Attualmente il pubblico ministero e il giudice che decide siedono tutti nel CSM, hanno come unico organismo di controllo, verifica e avanzamento di carriera lo stesso organo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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