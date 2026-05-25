Montereale la Conad cambia volto e punta su gastronomia macelleria e prodotti friulani

Notizia in breve

Il Conad City di Montereale Valcellina ha riaperto sabato 23 maggio dopo una ristrutturazione completa. La nuova veste include un reparto gastronomia, una macelleria e una selezione di prodotti friulani. La struttura si trova in via Marciano Ciotti 120. La modifica interessa l’intera superficie del supermercato, che ora presenta un’offerta ampliata e rinnovata. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali variazioni di orari o personale.