Montereale la Conad cambia volto e punta su gastronomia macelleria e prodotti friulani
Il Conad City di Montereale Valcellina ha riaperto sabato 23 maggio dopo una ristrutturazione completa. La nuova veste include un reparto gastronomia, una macelleria e una selezione di prodotti friulani. La struttura si trova in via Marciano Ciotti 120. La modifica interessa l’intera superficie del supermercato, che ora presenta un’offerta ampliata e rinnovata. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali variazioni di orari o personale.
Veste nuova dopo la ristrutturazione completa: ha riaperto sabato 23 maggio il Conad City di Montereale Valcellina, in via Marciano Ciotti 120. A tagliare il nastro c’era l’amministratore delegato della cooperativa CIA-Conad, Luca Panzavolta, insieme ai soci Conad titolari, Davide Pivetta e Sara. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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Argomenti più discussi: Conad City Montereale Valcellina: riapertura con reparti rinnovati e filiera locale; Riapre il Conad City di Montereale Valcellina: nuovo look e reparti rinnovati.
Riapre al pubblico con una veste completamente rinnovata il Conad City di Montereale Valcellina, in via Marciano Ciotti 120. Dopo i lavori di ammodernamento, il punto vendita sarà inaugurato sabato 23 maggio con riapertura ai clienti prevista dalle 9. Ti asp facebook
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