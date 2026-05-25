Montereale la Conad cambia volto e punta su gastronomia macelleria e prodotti friulani

Da pordenonetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Conad City di Montereale Valcellina ha riaperto sabato 23 maggio dopo una ristrutturazione completa. La nuova veste include un reparto gastronomia, una macelleria e una selezione di prodotti friulani. La struttura si trova in via Marciano Ciotti 120. La modifica interessa l’intera superficie del supermercato, che ora presenta un’offerta ampliata e rinnovata. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali variazioni di orari o personale.

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Veste nuova dopo la ristrutturazione completa: ha riaperto sabato 23 maggio il Conad City di Montereale Valcellina, in via Marciano Ciotti 120. A tagliare il nastro c’era l’amministratore delegato della cooperativa CIA-Conad, Luca Panzavolta, insieme ai soci Conad titolari, Davide Pivetta e Sara. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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