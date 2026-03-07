Il colpo perfetto al Conad sulla Tiburtina | entrano dalla macelleria e tagliano la cassaforte Il bottino è ingente

Un furto è avvenuto questa notte al supermercato Conad sulla Tiburtina. I ladri sono entrati dalla porta della macelleria, hanno raggiunto la deposito delle casseforti e le hanno aperte. Dopo aver sottratto denaro, stimato in circa 60 mila euro, sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi.

Colpo al supermercato Conad, dove i banditi hanno aperto la cassaforte e poi sono fuggiti con il bottino, che, da una prima stima, ammonta a 60mila euro. Un colpo studiato nei minimi dettagli, avvenuto nella notte di venerdì 6 marzo su via Tiburtina al chilometro 21, all'altezza di via Lago dei Tartari, nella zona di Bivio di Guidonia. Secondo quanto appreso, sono stati almeno due i banditi entrati in azione. In prima battuta hanno fatto accesso nell'attività dal lato del comparto macelleria. Successivamente, hanno oltrepassato l'uscita di emergenza e sono entrati nella stanza dove era presente la cassaforte. Quest'ultima è stata tagliata presumibilmente con un "flex".