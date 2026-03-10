Nei supermercati Conad di Grosseto è arrivata la linea bio di ’Granai di Toscana’. La nuova offerta comprende pici, pappardelle, penne, spaghetti e maltagliati biologici, tutti prodotti con grano duro coltivato in provincia di Grosseto. La presenza di questa gamma evidenzia l’intenzione di ampliare l’assortimento di alimenti biologici disponibili nei punti vendita locali.

Arriva la linea bio di ’ Granai di Toscana ’ nei supermercati Conad di Grosseto: pici biologici, pappardelle biologiche, penne, spaghetti e maltagliati biologici, tutti realizzati con grano duro biologico coltivato in provincia di Grosseto. ’Granai di Toscana’ è una cooperativa agricola di secondo livello, composta da tre realtà locali: la cooperativa Agricola Pomonte, la Cooperativa agricola Raspollino e la Cooperativa Colline Amiatine, per un totale di 1300 aziende consociate. "Tutta la pasta che produciamo – spiega Graziano Chelli, presidente di Granai di Toscana – è realizzata esclusivamente con il grano duro delle nostre aziende agricole socie, coltivato nei terreni della provincia di Grosseto, principalmente in Maremma e sul Monte Amiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Granai di Maremma’, i prodotti biologici arrivano da Conad

