Montemiletto al via l' installazione dei nuovi numeri civici

Notizia in breve

Il Comune di Montemiletto ha avviato l'installazione dei nuovi numeri civici esterni, con targhette in bachelite. L'intervento, affidato a una società specializzata, riguarda tutto il territorio comunale e è iniziato il 25 maggio 2025. La fase prevede la sostituzione e l'installazione di targhette numeriche sui fronti delle abitazioni e degli edifici pubblici. La procedura continuerà nelle prossime settimane fino a completamento.