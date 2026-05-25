Montemiletto al via l' installazione dei nuovi numeri civici
Il Comune di Montemiletto ha avviato l'installazione dei nuovi numeri civici esterni, con targhette in bachelite. L'intervento, affidato a una società specializzata, riguarda tutto il territorio comunale e è iniziato il 25 maggio 2025. La fase prevede la sostituzione e l'installazione di targhette numeriche sui fronti delle abitazioni e degli edifici pubblici. La procedura continuerà nelle prossime settimane fino a completamento.
Il Comune di Montemiletto informa la cittadinanza che da oggi 25052025 partirà la fase di installazione dei nuovi numeri civici esterni con targhette in bachelite, a cura della Società Advanced Systems Spa, su tutto il territorio comunale. Si sottolinea che il servizio sarà completamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
San Polo: nuovi numeri civici in zona Patrascia, pagamenti via PagoPAA San Polo, nella zona Patrascia, sono stati installati nuovi numeri civici e i residenti sono invitati a effettuare i pagamenti tramite la...
Installazione dei nuovi cassonetti intelligenti, il 15 maggio sosta vietata in alcune zone della cittàA partire da venerdì 15 maggio 2026, inizieranno le operazioni di installazione dei nuovi cassonetti intelligenti in alcune zone della città.