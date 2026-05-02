San Polo | nuovi numeri civici in zona Patrascia pagamenti via PagoPA

A San Polo, nella zona Patrascia, sono stati installati nuovi numeri civici e i residenti sono invitati a effettuare i pagamenti tramite la piattaforma PagoPA. I tecnici stanno lavorando su alcune vie specifiche per aggiornare i numeri civici e facilitare le procedure di pagamento digitali. I cittadini devono usare PagoPA per le tasse e le utenze, evitando di consegnare contanti agli addetti sul territorio.

? Cosa scoprirai Quali vie specifiche della zona Patrascia saranno interessate dai tecnici?. Come devono i residenti pagare senza consegnare contanti agli addetti?. Chi sono gli operatori autorizzati a operare nelle frazioni collinari?. Perché l'assenza di numeri civici ha frenato i servizi essenziali?.? In Breve Inizio lavori 4 maggio con ditta Silimbani Srl nelle zone Colonnella Patrascia e Valle Pantana.. Pagamenti esclusivi tramite bollettini PagoPA senza consegna contanti agli addetti Silimbani Srl.. Intervento su Via Maremmana inferiore, Via delle Peschie, Cianfonesca e Via del Cannetaccio.. Assistenza telefonica disponibile al numero 0774 416032 o via email al protocollo comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Polo: nuovi numeri civici in zona Patrascia, pagamenti via PagoPA Notizie correlate Pistoia, pagamenti digitali in pausa: stop ai servizi PagoPA lunedìLunedì 13 aprile, i cittadini e le imprese di Pistoia dovranno fare i conti con una parziale sospensione dei servizi digitali per i pagamenti verso... Monza rivoluziona la Tari: arriva PagoPa per pagamenti via App IOIl Consiglio Comunale di Monza ha dato il via libera all’integrazione del sistema PagoPa per il pagamento della Tari, una mossa che punta a... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: San Polo di Piave, fine incarico per la dottoressa Emanuela Tomasi. Assegnati i nuovi medici di base; In servizio da oggi un nuovo motobattello foraneo: è il San Polo; Furti in abitazione a San Polo e Sanpolino, un arresto; Boretto-Bibbiano San Polo 2-1. Patrick Saytour – Le pli et le temps / La piega e il tempo Fondazione dell’Albero d’Oro, Palazzo Vendramin Grimani, San Polo 2033 Fino al 22.11.26 - facebook.com facebook #VENEZIA A bordo del nuovo motobattello foraneo San Polo, appena entrato in servizio! Continuiamo a rinnovare concretamente la flotta della navigazione pubblica: dopo Cannaregio, Dorsoduro e Castello, aggiungiamo una nuova unità moderna, più so x.com