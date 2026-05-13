Installazione dei nuovi cassonetti intelligenti il 15 maggio sosta vietata in alcune zone della città

A partire da venerdì 15 maggio 2026, inizieranno le operazioni di installazione dei nuovi cassonetti intelligenti in alcune zone della città. La presenza di questi contenitori comporterà il divieto di sosta nelle aree interessate, al fine di consentire i lavori senza ostacoli. La modifica temporanea sarà in vigore fino al termine delle attività di installazione, che sono parte di un progetto di rinnovamento del sistema di gestione dei rifiuti.

Si informa la cittadinanza che a partire da venerdì 15 maggio 2026 prenderanno il via le attività di installazione dei nuovi cassonetti intelligenti sul territorio urbano, nell’ambito del percorso di innovazione e potenziamento del sistema di raccolta dei rifiuti promosso dall’Amministrazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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