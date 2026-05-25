Vito Antonio Punzi è stato confermato come sindaco di Montemesola, ottenendo il sostegno del partito “Insieme”. La sua elezione si è svolta durante le recenti consultazioni amministrative. La vittoria è stata ufficializzata con il risultato delle urne, che ha confermato la sua candidatura e la maggioranza dei voti. La vittoria rafforza la continuità amministrativa del mandato precedente, con Punzi che manterrà il ruolo di primo cittadino per il prossimo mandato.

Tarantini Time Quotidiano Montemesola affida nuovamente la guida del Comune a Vito Antonio Punzi. Il candidato sindaco della lista “Insieme” è stato eletto con il 56,75% delle preferenze, 1357 voti, riportando il gruppo alla guida del paese e confermando la continuità amministrativa che, da sedici anni, caratterizza la vita politica cittadina. La lista Oltre ha invece ottenuto 1034 voti pari al 43,25%. Un risultato netto, maturato al termine di una campagna elettorale intensa e molto partecipata, che ha visto contrapporsi due visioni diverse di paese. Le urne hanno però premiato ancora una volta il progetto politico di “Insieme”, consegnando a Punzi la fascia tricolore. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola sceglie ancora “Insieme”: Vito Antonio Punzi eletto sindaco

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