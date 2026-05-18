DS N°7 sfida Montecarlo | il SUV elettrico nato dalla Formula E

Un nuovo SUV elettrico, sviluppato sulla base della tecnologia della Formula E, si prepara a sfidare Montecarlo nella DS N°7. La vettura utilizza componenti e sistemi derivati dalla competizione di deriva elettrica, con particolare attenzione alla trazione e alla gestione energetica. La versione Long Range è equipaggiata con una batteria da 97,2 kWh, che garantisce un’autonomia stimata di circa 500 chilometri. La presentazione di questo modello segna un passo avanti nella produzione di veicoli elettrici ad alte prestazioni.

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? Punti chiave Come influisce la tecnologia della Formula E sulla trazione di questo SUV?. Quanto autonomia garantisce la versione Long Range con batteria da 97,2 kWh?. Perché DS decide di abbandonare la Formula E per il Sail GP?. Come può recuperare 190 chilometri di autonomia in soli 10 minuti?.? In Breve Produzione nello stabilimento di Melfi con potenza fino a 375 CV tramite boost.. Autonomia fino a 740 km con ricarica di 190 km in 10 minuti.. Versione ibrida da 145 CV con consumi di 5,4 litri ogni 100 km.. Consegne in Italia previste a ottobre dopo il test di Léo Thomas a Monaco.. La nuova DS N°7 percorre i 3,3 chilometri del circuito di Montecarlo in un test esclusivo che segna il passaggio tecnologico tra la Formula E e il mercato stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - DS N°7 sfida Montecarlo: il SUV elettrico nato dalla Formula E ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Xiaomi sfida il mercato auto con SUV elettrico da 1.000 CV e 300 km/hXiaomi accelera la sua espansione nel settore automobilistico nel 2026 con tre nuovi progetti: il SUV elettrico YU7 GT, il maxi SUV YU9 con range... McLaren sfida l’elettrico: nuovi SUV e motori termici fino al 2030Nick Collins, capo della dirigenza di McLaren Group Holdings, ha delineato la rotta del marchio per i prossimi anni. Primo giro da passeggero sul Suv elettrico DS N°7 sul circuito di Monaco, il lusso francese che arriva dall'ItaliaMONTECARLO - Nel tunnel le monoposto di Formula E vanno al massimo, direi al doppio della velocità che stiamo facendo noi (attorno a prudenti 120 km/h, ndr), spiega ... motori.ilmessaggero.it DS, con la nuova N°7 ridefinisce il concetto di SuvLa nuova DS N°7 segna un punto di svolta per il marchio premium francese che ha come obiettivo quello di abbracciare una filosofia più tecnologica, spaziosa e orientata all'elettrico. Con il debutto ... ansa.it