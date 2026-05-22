Formula E Monaco E-Prix | Citroën la Gen4 e la nuova elettricità di Montecarlo

A Monaco si è svolto il primo E-Prix della stagione di Formula E, con Citroën protagonista grazie alla sua vettura Gen4. Durante l’evento, sono stati affrontati temi come la gestione dell’energia e le innovazioni introdotte dal costruttore francese nel campionato. La gara ha visto la partecipazione di diversi team e piloti, con l’obiettivo di testare le nuove tecnologie e strategie legate alle auto elettriche. La corsa ha attirato l’attenzione sull’evoluzione delle vetture e sul ruolo di Citroën nel campionato.

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