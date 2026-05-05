PhEST 2026 | dall’immagine fissa al cortometraggio il festival di Monopoli cambia pelle

PhEST 2026 torna a Monopoli dall’7 agosto al 1° novembre con la sua undicesima edizione. Tema dell’anno: What if?. Tre mesi di mostre, residenze e progetti distribuiti in città — e, per la prima volta, una sezione competitiva dedicata al cortometraggio internazionale. Il festival internazionale di fotografia e arte pugliese compie undici anni e sceglie di spostare i propri confini. Non è un’espansione cosmetica: includere il cinema breve tra le categorie della Pop-Up Open Call significa ridefinire il perimetro dell’identità del festival. PhEST non ha mai preteso di essere solo un contenitore di scatti — fotografia, cinema, musica e arte visiva sono stati parte del programma fin dalle origini.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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