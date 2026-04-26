Monopoli regina del mondo | torna il miglior festival di ukulele

Dal 28 maggio al 1 giugno 2026, Monopoli sarà teatro del Monopolele Mediterranean Ukulele Fest, un evento dedicato agli appassionati di ukulele. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città e vedrà la partecipazione di musicisti provenienti da vari paesi. Il festival si propone di valorizzare la musica e la cultura legate a questo strumento, attirando visitatori da tutto il mondo.

? Cosa sapere Monopoli ospita il Monopolele Mediterranean Ukulele Fest dal 28 maggio al 1 giugno 2026.. L'evento pugliese ha ottenuto il premio Best Festival mondiale durante gli Ukies 2025.. Dal 28 maggio al 1° giugno 2026, la città di Monopoli ospiterà il Monopolele – Mediterranean Ukulele Fest, l’evento che ha conquistato il titolo di miglior festival al mondo per questo strumento musicale. La manifestazione pugliese, nata nel 2022 grazie alla visione di Mauro Minenna e Salvo McGraffio, si prepara a una quinta edizione che consolida il ruolo della località come fulcro internazionale del genere. Il prestigio della kermesse è stato sancito nel 2025 durante gli Ukies, dove la giuria ha confermato l’eccellenza del progetto premiandolo come Best Festival mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monopoli regina del mondo: torna il miglior festival di ukulele Notizie correlate Torna a Villa della Regina “Musica Regina in Villa”: la V edizione del festival internazionale di musica dal 28 giugno al 5 luglio 2026Dal 28 giugno al 5 luglio 2026 Villa della Regina ospita la quinta edizione del “Musica Regina in Villa” International Music Festival, manifestazione... Festival Internazionale del Jazz . Sul palco LP, graffio rock e ukuleleUn’immagine che definisce il potere della musica dal vivo meglio di mille parole. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Bilancio pubblico, Leo: Da Agenzia Dogane e Monopoli ruolo centrale, 88 mld nel 2025; Via Appia, nasce la rete: 14 Comuni e 7 cantine. Brindisi ospiterà l'assemblea.