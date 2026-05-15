Monopattini elettrici caos targhe | Codacons chiede una proroga per evitare ricorsi e sanzioni

Il problema delle targhe dei monopattini elettrici sta creando numerosi disagi sia per i cittadini che per le società di sharing. Le motorizzazioni hanno accumulato ritardi nel rilascio delle targhe, lasciando molte pratiche ancora in sospeso. Di conseguenza, chi ha rispettato le scadenze si trova a rischio multe fino a 400 euro, a causa delle difficoltà burocratiche ancora in corso. Il Codacons ha richiesto una proroga per evitare ricorsi e sanzioni ai danni di chi ha agito in buona fede.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ritardi nelle Motorizzazioni e migliaia di pratiche ancora sospese: cittadini e società di sharing rischiano multe fino a 400 euro pur avendo rispettato le scadenze L’introduzione dell’obbligo di targaper imonopattini elettricisi profila come unnuovo motivo di tensionetra cittadini, aziende e istituzioni. A lanciare l’allarme è ilCodacons, che ha recentemente chiesto al governo unaproroga urgente per l’entrata in vigore della misura. Al centro della polemica si trovano lesignificative difficoltà operative delle Motorizzazioni, che continuano a registrare ritardi nel rilascio dei contrassegni necessari per utilizzare i mezzi in conformità con la legge. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Monopattini elettrici, caos targhe: Codacons chiede una proroga per evitare ricorsi e sanzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monopattini elettrici, obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio: confermata la scadenza per le targheSlitta al 16 luglio l'obbligo di dotarsi di un'assicurazione Rc per i proprietari dei monopattini elettrici. Monopattini elettrici: stop al caos con assicurazione e contrassegno? Cosa scoprirai Quanto costerà ottenere il nuovo contrassegno obbligatorio per il monopattino? Come si ottiene l'adesivo identificativo tramite lo... Confarca (autoscuole), dal 16 maggio in vigore l'obbligo di targa dei monopattiniA partire da sabato 16 maggio 2026 entra in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo Codice della Strada. Gli studi d ... ansa.it Monopattini elettrici, obbligo di targa entro il domani, ma c'è rischio ritardiIl contrassegno va richiesto sul Portale dell'automobilista o rivolgendosi ad una agenzia di pratiche auto. Tra bollo, diritti di motorizzazione e costi di produzione, il costo finale dell'operazione ... rainews.it