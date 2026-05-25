Mondo artigiano a Milano il trionfo della creatività con Anteprima d’estate

Da quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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DARE sempre più valore al lavoro dell’artigiano, in grado di produrre oggetti unici o comunque di qualità, a qualunque latitudine si trovi e in qualunque settore operi. Con questa idea in mente Antonio Intiglietta, oltre 30 anni fa, fondò Ge.Fi e dette vita ad Artigiano in fiera. All’inizio erano mille artigiani provenienti da 50 Paesi ora lievitati a 2.800 da oltre 90 nazioni e un milione di visitatori che ad ogni edizione accedono gratuitamente in fiera. "Si, è stato un successo, una manifestazione – spiega Intiglietta – che è entrata nelle abitudini dei milanesi che vengono in Fiera per fare, e farsi, i regali di Natale. Ci sembrava limitato guardare solo al periodo invernale e allora abbiamo ideato Anteprima d’estate, l’evento sempre a ingresso gratuito promosso da Artigiano in Fiera dal 29 maggio al 2 giugno a Fieramilano Rho". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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