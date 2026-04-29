Anteprima d' estate di Artigiano in Fiera 2026 | pass gratuito quando dove come arrivare

Il 29 aprile 2026 si tiene a Milano l'Anteprima d’estate di Artigiano in Fiera, un evento che offre l’ingresso gratuito. L’appuntamento si svolge in una location dedicata alla presentazione delle novità dell’edizione 2026, con informazioni su date, orari e modalità di accesso disponibili sul sito ufficiale. I visitatori possono arrivare con diversi mezzi di trasporto, inclusi i mezzi pubblici e i mezzi privati.

Milano, 29 aprile 2026 – Tutto pronto per Anteprima d’estate, l’evento promosso da Artigiano in Fiera dal 29 maggio al 2 giugno Cinque giorni pensati come un viaggio immersivo attraverso territori, saperi e tradizioni, che accompagna il pubblico in un racconto diffuso tra le regioni d'Italia e i Paesi del mondo, celebrando la creatività artigiana e il piacere dell'incontro. La manifestazione è in programma nei padiglioni di Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. A Fieramilano Rho 1.000 artigiani da 50 Paesi. Cosa ci sarà ad Anterprima d’estate. Il pass gratuito . Come arrivare. A Fieramilano Rho 1.000 artigiani da 50 Paesi. Con la partecipazione di oltre 1.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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