L'estate dell'Inter prosegue con una tournée in Australia, dove il club parteciperà al festival “Calcio Italiano” a Perth. La squadra affronterà due partite amichevoli contro Milan e Juventus, due tra i più grandi club italiani. Questi incontri rappresentano una prima volta per l'Inter nel Paese e sono considerati test di livello per la preparazione della stagione. La tournée si inserisce nel programma estivo della società.

di Lorenzo Vezzaro Tournée Inter, l’estate nerazzurra si sposta a Perth per il festival “Calcio Italiano”: in programma i test di lusso contro Milan e Juventus. L’estate nerazzurra si preannuncia caldissima e ricca di novità, non solo sul fronte del mercato ma anche per quanto riguarda i confini geografici della preparazione. Per la prima volta nei suoi 108 anni di gloriosa storia, il club volerà in Australia per una spedizione che segna un nuovo traguardo commerciale e sportivo sotto la gestione Oaktree. La squadra farà tappa a Perth, capitale del Western Australia, dove i ragazzi di Cristian Chivu saranno i protagonisti assoluti di un torneo internazionale pensato per celebrare l’eccellenza del nostro calcio all’estero, nonostante le recenti difficoltà del sistema nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tournée Inter, il club vola in Australia per una storica prima volta tra Derby e grandi classici

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