Mondiali l’ebola mette a rischio la partecipazione del Congo Perché il ripescaggio dell’Italia è comunque difficile nonostante il pressing di Zampolli

Il Congo rischia di non partecipare ai Mondiali a causa di un’epidemia di ebola che interessa il paese. La possibilità di ripescare l’Italia rimane difficile, nonostante il pressing di alcuni rappresentanti. La situazione sanitaria nel paese africano potrebbe influenzare la qualificazione, mentre le autorità sportive devono valutare le opzioni disponibili. La speranza di un ripescaggio per l’Italia è ancora presente, ma le decisioni ufficiali non sono state annunciate.

«La speranza è l’ultima a morire», recita un proverbio. Nelle ultime ore si è accesa una flebile speranza, quella di vedere l’Italia ripescata ai Mondiali. Uno scenario complicato, improbabile ma non del tutto impossibile. Bisogna seguire le vicende della Repubblica Democratica del Congo e della nuova ondata di Ebola scoppiata nella parte orientale del Paese. Gli Stati Uniti, uno dei tre Paesi ospitanti, sono corsi ai ripari imponendo un periodo di autoisolamento di 21 giorni prima di poter entrare nel territorio americano a chi è stato in Congo, Uganda e Sud Sudan nelle ultime settimane. Per questo motivo, la nazionale congolese ha spostato il ritiro pre-Mondiali, previsto inizialmente nella capitale Kanshasa, in Belgio. 🔗 Leggi su Open.online

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