Congo epidemia Ebola mette a rischio i Mondiali | perché l’Italia ha chance di ripescaggio

Da webmagazine24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'epidemia di Ebola in Congo ha portato a preoccupazioni sulla possibilità di disputare i Mondiali del 2026 nella regione. La situazione ha causato alcune modifiche nei piani organizzativi, aprendo la strada a eventuali ripescaggi per le squadre che potrebbero essere coinvolte. L’Italia, attualmente non qualificata, potrebbe avere una chance di partecipare alla competizione, grazie a eventuali ripescaggi o modifiche alle qualificazioni originarie. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi legati alla crisi sanitaria nella zona.

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(Adnkronos) – Italia ripescata ai Mondiali 2026? Gli azzurri potrebbero avere un'altra speranza di partecipare alla Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti. Non c'entra la guerra in Iran, ma l'emergenza sanitaria legata all'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Cos'è successo fino a oggi, venerdì 22 maggio, e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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