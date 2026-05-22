Mondiali ripescaggio Italia | l’allarme ebola mette in dubbio la presenza del Congo Rispunta Zampolli | Libererebbero un secondo slot per gli azzurri
La nazionale di calcio della Repubblica Democratica del Congo ha cancellato alcune sessioni di allenamento in vista dei Mondiali a causa dell’epidemia di ebola che sta colpendo il Paese. La decisione ha sollevato dubbi sulla partecipazione della selezione alla manifestazione, mentre si riaccende il dibattito sul ripescaggio dell’Italia. Un ex dirigente ha commentato che questa situazione potrebbe liberare uno slot per gli azzurri, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La presenza del Congo nel torneo resta quindi in bilico.
La nazionale di calcio della Repubblica Democratica del Congo (RDC), il cui Paese sta affrontando un’epidemia di ebola, ha annullato una parte del suo ritiro di preparazione ai Mondiali. Lo ha confermato un suo rappresentante all’AFP. Domenica l’OMS ha emesso un allarme sanitario internazionale in risposta alla 17esima ondata di Ebola nella RDC, un vasto Paese dell’Africa centrale con oltre 100 milioni di abitanti, dove le province orientali, difficilmente accessibili via terra e afflitte dalla violenza dei gruppi armati, sono le più colpite. Secondo l’OMS, si sospetta che l’epidemia abbia già causato 139 decessi su quasi 600 casi probabili e potrebbe continuare, ma il rischio di una pandemia è considerato “ basso “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
ALLARME EBOLA IN CONGO SI RIACCENDE LA SPERANZA RIPESCAGGIO PER L'ITALIA
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