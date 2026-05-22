Mondiali ripescaggio Italia | l’allarme ebola mette in dubbio la presenza del Congo Rispunta Zampolli | Libererebbero un secondo slot per gli azzurri

La nazionale di calcio della Repubblica Democratica del Congo ha cancellato alcune sessioni di allenamento in vista dei Mondiali a causa dell’epidemia di ebola che sta colpendo il Paese. La decisione ha sollevato dubbi sulla partecipazione della selezione alla manifestazione, mentre si riaccende il dibattito sul ripescaggio dell’Italia. Un ex dirigente ha commentato che questa situazione potrebbe liberare uno slot per gli azzurri, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La presenza del Congo nel torneo resta quindi in bilico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui