Durante una partita di MLS, un calciatore argentino ha chiesto il cambio al 73° minuto, lasciando il campo negli spogliatoi. Il giocatore, noto per la sua resistenza, sembrava molto affaticato e ha mostrato segni di stanchezza. La partita si trovava sul punteggio di 4-4. La sua richiesta di uscita ha suscitato preoccupazioni, considerando il suo ruolo e le prossime competizioni internazionali. Nessun dettaglio aggiuntivo su eventuali diagnosi o condizioni specifiche.

Argentina in ansia per Leo Messi a poche settimane dai Mondiali. Il fenomeno sudamericano, che quasi mai viene sostituito in Mls, ha lasciato il campo al 73esimo minuto della partita di Mls tra i suoi Inter Miami e i Philadelphia Union, con il punteggio fermo sul 4-4. La partita è poi finita 6-4 in favore della squadra dell’argentino. Nel corso del match Messi ha anche servito due assist a German Berterame nel primo tempo. Ma Messi si è praticamente fermato e si è autoescluso dal gioco al 71esimo minuto, toccandosi più di una volta il bicipite femorale sinistro, si è fermato accanto alla linea laterale a centrocampo in attesa di essere sostituito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, allarme infortunio per Leo Messi: l’argentino chiede il cambio e va negli spogliatoi. “Era distrutto”

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