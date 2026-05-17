Juve contestata Spalletti lancia l’allarme | Dirigenza negli spogliatoi parlerò con Elkann
Nel match disputato all’Allianz Stadium, la Juventus ha subito una sconfitta che la vede scivolare al sesto posto in classifica, compromettendo le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Dopo la partita, l’allenatore ha annunciato di aver parlato con la dirigenza negli spogliatoi e ha dichiarato che intende affrontare la questione con il presidente. La società si trova sotto pressione, mentre il risultato negativo ha suscitato reazioni tra i tifosi e i media sportivi.
Disastro Juventus nel match contro la Fiorentina: il ko dell’Allianz Stadium pregiudica l’obiettivo Champions per la squadra bianconera La Juventus esce con le ossa rotte dal match contro la Fiorentina e precipita al sesto posto in classifica. Fuori dalla Champions League, che era l’obiettivo minimo a inizio stagione. La rabbia di Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Ai bianconeri servirà un miracolo nell’ultima giornata e una serie di incroci favorevoli delle rivali (oggi tutte vittoriose) per rientrare tra le prime quattro in classifica. Intanto la delusione in casa Juve è palpabile, con il pubblico che ha sommerso di fischi la squadra al triplice fischio di Massa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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