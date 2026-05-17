Juve contestata Spalletti lancia l’allarme | Dirigenza negli spogliatoi parlerò con Elkann

Nel match disputato all’Allianz Stadium, la Juventus ha subito una sconfitta che la vede scivolare al sesto posto in classifica, compromettendo le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Dopo la partita, l’allenatore ha annunciato di aver parlato con la dirigenza negli spogliatoi e ha dichiarato che intende affrontare la questione con il presidente. La società si trova sotto pressione, mentre il risultato negativo ha suscitato reazioni tra i tifosi e i media sportivi.

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