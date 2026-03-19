Osimhen l'infortunio è più grave del previsto | cosa è successo negli spogliatoi di Liverpool

Durante un incontro tra Galatasaray e Liverpool, l’attaccante del Galatasaray si è infortunato al braccio durante uno scontro di gioco con Konaté. L’episodio si è verificato negli spogliatoi del Liverpool e in seguito si è scoperto che l’infortunio è più grave del previsto. L’atleta è stato accusato di aver simulato, ma le prime verifiche indicano che aveva effettivamente il braccio rotto.

Accusato di simulare, ma aveva il braccio rotto: la verità sulla lesione riportata dall'attaccante del Galatasaray nello scontro di gioco con Konaté. Il report medico: "Una decisione in merito a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Infortunio di Neres più grave del previsto, Conte se l’era lasciato sfuggire: rischio operazioneLa frase pronunciata dal tecnico sottolinea la stagione estremamente negativa del Napoli, falcidiato dagli acciacchi di varia natura. Leggi anche: Dovbyk si opera, l’infortunio è più grave del previsto: quando potrà rientrare in campo con la Roma OSMHEN SAKATLIK ANI Aggiornamenti e contenuti dedicati a Osimhen l 8217 infortunio è più grave... Temi più discussi: Liverpool-Galatasaray, turchi eliminati e con le ossa rotte: frattura per Osimhen, Lang sarà operato per un profondo taglio al dito; Liverpool-Galatasaray, eliminazione e dolori per i turchi: Osimhen ko, Lang esce in barella per un taglio al dito e viene portato in ospedale; Pagelle di Liverpool-Galatasaray 4-0: Salah fa e disfa, serata da incubo per Osimhen. Brutto infortunio per Lang; Informazioni sull'opposizione: Galatasaray. Il Galatasaray: Lang, grave taglio al pollice, sarà operato. Osimhen si è rotto un braccio. La famiglia Lang a LiverpoolNella notte la nota ufficiale del Galatasaray. Per Lang è stato necessario un intervento d'urgenza, nelle prossime ore si saprà di più ... ilnapolista.it Lang comincia in panchina, entra a inizio secondo tempo per Osimhen infortunato e poi si fa maleLang in panchina in Champions contro il Liverpool. Il tecnico Buruk gli ha preferito l'ungherese Sallai. Panchina anche contro il Besiktas ... ilnapolista.it Il Bayern Monaco rifila un'altra goleada all'Atalanta. Serataccia per Osimhen e Lang. I due ex Napoli si fanno male e il Galatasaray perde 4-0 per mano del Liverpool. Turchi eliminati dalla Champions. - facebook.com facebook . @ChampionsLeague | Le formazioni ufficiali di @LFC- @GalatasaraySK: la scelta su Osimhen x.com