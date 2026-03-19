Osimhen l'infortunio è più grave del previsto | cosa è successo negli spogliatoi di Liverpool

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro tra Galatasaray e Liverpool, l’attaccante del Galatasaray si è infortunato al braccio durante uno scontro di gioco con Konaté. L’episodio si è verificato negli spogliatoi del Liverpool e in seguito si è scoperto che l’infortunio è più grave del previsto. L’atleta è stato accusato di aver simulato, ma le prime verifiche indicano che aveva effettivamente il braccio rotto.

Accusato di simulare, ma aveva il braccio rotto: la verità sulla lesione riportata dall'attaccante del Galatasaray nello scontro di gioco con Konaté. Il report medico: "Una decisione in merito a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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OSMHEN SAKATLIK ANI

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Osimhen l 8217 infortunio è più grave...

Temi più discussi: Liverpool-Galatasaray, turchi eliminati e con le ossa rotte: frattura per Osimhen, Lang sarà operato per un profondo taglio al dito; Liverpool-Galatasaray, eliminazione e dolori per i turchi: Osimhen ko, Lang esce in barella per un taglio al dito e viene portato in ospedale; Pagelle di Liverpool-Galatasaray 4-0: Salah fa e disfa, serata da incubo per Osimhen. Brutto infortunio per Lang; Informazioni sull'opposizione: Galatasaray.

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