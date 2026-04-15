È morto José Emilio Santamaría | fu CT della Spagna ai Mondiali 1982 e vinse 4 Champions col Real Madrid

È deceduto José Emilio Santamaría, ex allenatore della nazionale spagnola ai Mondiali del 1982. Durante la sua carriera da calciatore, ha indossato la maglia del Real Madrid dal 1957 al 1966, conquistando quattro Coppe dei Campioni, sei titoli di Liga, una competizione intercontinentale e una Coppa del Rey. La sua presenza nel mondo del calcio è stata significativa per il club e la nazionale.

Il mondo del calcio piange José Emilio Santamaría, storica figura del calcio spagnolo. Vestì la maglia del Real Madrid tra il 1957 e il 1966 vincendo 4 Coppe dei Campioni, 6 Liga, una Intercontinentale e una Copa del Rey. Fu il muro difensivo che permise ai Blancos di esaltarsi con Di Stéfano, Puskás e Gento senza preoccuparsi di incassare gol. Da allenatore, iniziò nelle giovanili del Real fino ad arrivare CT della Spagna al Mundial '82, vinto dall'Italia di Bearzot.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre?Cristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre? Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista... Champions League: Arsenal, Psg, Real Madrid e Sporting ai quartiSerata ricca di emozioni in Champions League, dove arrivano i verdetti dagli ottavi di finale. Aggiornamenti e contenuti dedicati È morto José Emilio Santamaría: fu CT della Spagna ai Mondiali 1982 e vinse 4 Champions col Real MadridIl mondo del calcio piange José Emilio Santamaría, storica figura del calcio spagnolo. Vestì la maglia del Real Madrid tra il 1957 e il 1966 vincendo 4 Coppe dei Campioni, 6 Liga, una Intercontinental ... fanpage.it JOSE' SANTAMARIA Addio a José Emilio Santamaría, leggenda del Real MadridConsiderato una delle figure storiche del calcio europeo del dopoguerra, è morto mercoledì 14 aprile 2026 all’età di 96 anni ... statoquotidiano.it